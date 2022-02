Marques Mendes. “Portugal vai ter tropas na Roménia ao abrigo do acordo NATO”

Luís Marques Mendes avançou, no Jornal da Noite da SIC, que Portugal não vai intervir militarmente no conflito, mas vai ter tropas na Roménia, no âmbito da NATO.

O comentador avançou que embora a NATO, da qual Portugal faz parte, não vá intervir militarmente neste conflito, porque a Ucrânia não integra a organização, vai colocar tropas em países-membros que fazem fronteira com território ucraniano. “É o caso da Roménia, onde estarão tropas portuguesas.”



No seu espaço de opinião habitual na SIC, revelou que a presença de tropas portuguesas na Roménia foi decidida pelo Governo, em consenso com o Presidente da República e os partidos da oposição durante a campanha eleitoral.



Para Marques Mendes estamos à beira de uma Guerra na Europa, “todos os sinais apontam nesse sentido”. A Rússia tem 150 mil militares junto à fronteira com a Ucrânia, “as diligências militares até agora resultaram em zero” e há já vários países – como Estados Unidos, Portugal e outros – a recomendar aos seus nacionais que abandonem território ucraniano, o que “são sinais da iminência de uma Guerra”.





Presidente da Ucrânia convidou este domingo o seu homólogo norte-americano a visitar Kiev nos próximos dias, alegando que isso seria um “sinal poderoso” para aliviar a tensão devido à ameaça de um ataque militar russo.

“Estou convencido de que sua chegada a Kiev nos próximos dias, que são cruciais para estabilizar a situação, será um sinal poderoso e contribuirá para a desescalada” da tensão, disse Volodymyr Zelensky a Joe Biden numa conversa telefónica de quase uma hora que decorreu na tarde deste domingo, citada pela agência EFE.



O Ocidente acusa a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas junto às fronteiras da Ucrânia para invadir novamente o país vizinho.



No mesmo espaço, o comentador Marques Mendes falou também sobre o ataque informático à Vodafone. “Os ciberataques são, infelizmente, o futuro que nos espera”, sublinhou.