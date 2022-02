Laboratórios Germano de Sousa só reabrem terça-feira

Só na terça-feira é que os laboratórios Germano de Sousa vão voltar a abrir portas. O presidente da instituição garante que as bases de dados não foram atingidas pelo ataque informático de quinta-feira.

"Os estragos não foram muitos, as bases de dados estão garantidas, não foram corrompidas. Para que se consiga reconstruir sem risco, tem que se parar", assegura Germano de Sousa.

O responsável revela que o que aconteceu é obra de "hackers profissionais", sublinhando que esta atividade "hoje em dia é um negócio".

"Não negociamos com criminosos", diz Germano de Sousa à Renascença.

O grupo Germano de Sousa justifica a decisão com razões de segurança informática e com a necessidade de repor o normal funcionamento dos serviços, sem constrangimentos para os utentes.

Na sequência do ataque informático, o laboratório afirma "não existir qualquer evidência" de que os dados dos doentes tenham sido comprometidos, adiantando que está a colaborar com as autoridades competentes.

Segundo o grupo Germano de Sousa, o ciberataque, ocorrido na madrugada de quinta-feira passada foi "deliberado e criminoso com o objetivo de causar danos e perturbações à sua atividade e aos seus doentes".

Foi o terceiro caso conhecido nessa semana, após o da Vodafone e o da Trust in News, empresa detentora da revista "Visão" e de outras 14 marcas de informação.