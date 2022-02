Governo volta a reunir-se com peritos no Infarmed quarta-feira

O Governo vai voltar a reunir-se com os especialistas de saúde no Infarmed esta quarta-feira. Segundo Luís Marques Mendes, em cima da mesa estará o alívio das medidas relacionadas com pandemia e a eventual administração da quarta dose da vacina da Covid-19.

“Pelo que apurei, a reunião é na próxima quarta-feira, dia 16, de manhã por videoconferência”, revelou no habitual espaço de comentário na SIC, acrescentando que a reunião vai centrar-se na “passagem da fase de pandemia para a fase de endemia”.

Um dos temas será a mudança do modelo de vigilância, que está a ser estudada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

A ideia é que, no futuro, haja uma distinção nas regras de isolamento entre os infetados com doença grave, moderada e sem sintomas. Além disso, o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) poderá vir a mudar “para uma realidade nova, diferente e atualizada”.

Também será discutida a vacinação, com a eventual administração de uma quarta dose. Mas, segundo Marques Mendes, será “provavelmente” para os cidadãos de maior risco e apenas no outono).

Contudo, Portugal só irá avançar se e quando houver consenso na União Europeia.