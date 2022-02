Foco de gripe das aves em exploração de galinhas em Torres Vedras

Um foco de infeção pela gripe das aves foi detetado numa exploração de galinhas reprodutoras em A-dos-Cunhados e Macieira, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa, estando as medidas de controlo já a ser implementadas, anunciou esta segunda-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).



Já no dia 8 de fevereiro, tinha sido confirmado um foco de infeção nesta freguesia, numa exploração comercial de galinhas reprodutoras.



A DGAV refere, em comunicado, que as medidas de controlo estão a ser implementadas e incluem a inspeção dos locais onde foi detetada a doença, abate dos animais infetados, bem como a notificação das explorações com aves nas zonas de proteção num raio de três quilómetros em redor do foco e de vigilância num raio de 10 quilómetros em redor do foco.

A Direção-Geral de Veterinária volta a apelar a todos os detentores de aves para que cumpram as medidas de biossegurança e boas práticas de produção avícola, reforçando também os procedimentos de higiene das instalações equipamentos e materiais.

Por sua vez, a "notificação de qualquer suspeita deve ser realizada de forma imediata", permitindo a adoção das medidas de controlo.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.