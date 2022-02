Detido "personal trainer" suspeito de crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta segunda-feira, a detenção, em Lisboa, de um homem suspeito da prática de um crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos.

“No âmbito de um inquérito dirigido pela 1ª Secção do DIAP de Lisboa, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, procedeu à detenção, em flagrante delito, de um homem, suspeito da prática de um crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos”, refere a PJ, em comunicado.

‘Personal trainer’ de profissão, o individuo é suspeito de proceder “à importação e venda de substâncias dopantes, utilizadas para aumento do rendimento desportivo e da massa muscular”, substâncias proibidas, de acordo com a PJ, e penalizadas pela lei antidopagem no desporto, recentemente “alterada pela lei nº 81/2021 de 30 de novembro”, é mencionado.

No decorrer da investigação e das buscas domiciliárias realizadas, foi também apreendida uma “grande quantidade de substâncias dopantes”, nomeadamente “cerca de 31.000comprimidos e 7.000 injetáveis”, para além de uma significativa “quantia em numerário”, assim como “uma viatura de gama alta”.

Presente às autoridades judiciárias competentes, o arguido “ficou sujeito a medida de coação não privativa de liberdade”.

Esta operação, que decorreu na região de Lisboa, contou com o apoio das autoridades congéneres búlgaras.