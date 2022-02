Covid-19. R e incidência descem em dia com mais 35 mortos e subida de internados

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 35 mortos e 8.463 infetados com Covid-19. O valor do R(t), índice de transmissibilidade, desceu de 0,88 para 0,81, assim como a incidência desceu de 6.099,6 para 4.989,6 casos por 100 mil habitantes.

O número de novos casos em 24 horas é o mais baixo desde 22 de dezembro. No entanto, é preciso levar em conta que à segunda-feira o número de casos é sempre menor e que os laboratórios Germano de Sousa ainda não retomaram o seu funcionamento.

Em sentido contrário, há um aumento do número de internados. Há agora 2.364 pessoas internadas com Covid nos hospitais portugueses, mais 66 do que ontem, das quais 148 em cuidados intensivos (menos sete).

A maioria das vítimas mortais tinha mais de 80 anos (22), mas há também a registar uma morte na faixa etária entre os 20 e os 29 anos. Há ainda a lamentar seis mortos na faixa entre os 70 e os 79 anos, duas entre os 60 e os 69 anos, três entre os 50 e os 59 anos e uma entre os 30 e os 39 anos.

A região Norte continua a ser a zona do país com maior número de infeções (2.764), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (2.529) e o Centro com (1.333). As restantes regiões do país estão abaixo das mil novas infeções: o Algarve tem 680, a Madeira 474, os Açores 370 e o Alentejo 313.

Por distribiução etária, as crianças entre os 10 e os 19 anos são as que registam maior aumento de casos, 1.418, seguidos da faixa etária imediatamente inferior, ente os l e os nove anos, com 1.274.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.093.723 casos da doença, dos quais 20.565 morreram e 2.524.291 conseguiram recuperar.