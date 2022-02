Bruno de Carvalho alvo de queixa por violência doméstica no Big Brother

Bruno de Caravalho, ex-presidente do Sporting Clube de Portugal e concorrente do Big Brother Famosos, está a ser alvo de uma denúncia no Ministério Público por alegado crime de violência doméstica. A queixa foi feita pela Comissão para a Cidadania e igualdade de Género (CIG), que ao ter conhecimento dos "vídeos amplamente divulgados nas redes sociais que retirados do programa televisivo Big Brother, em exibição pela TVI", assegura que "se pode assistir ao comportamento ameaçador do concorrente Bruno de Carvalho para com a sua namorada, a concorrente Liliana, chegando inclusive a agarrar o seu pescoço de forma indelicada e evidentemente desconfortável".

Isto é q é o Bruno de Carvalho, todo por amor e para o bem da Liliana! Coagir e agarrar pela nuca não é agarrar??? Está mal que se vá tratar… pic.twitter.com/PM1RnE7SIq — Helena Berta (@helena_berta1) February 11, 2022

No cumprimento das suas competências, a CIG diz ter notificado a TVI "no sentido de que esta estação televisiva tome de imediato as necessárias diligências no sentido de pôr termo a esta situação, suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física". Informa ainda que "apresentou já uma denúncia junto do Ministério Público sobre os factos acima relatados".

"Eu própria liguei para as relações públicas da estação avisando do facto de termos enviado um email a pedir para tomarem medidas imediatas para fazer cessar a situação. Até agora não obtivemos resposta" - inaceitável

https://t.co/SDMqR5asR7 — Joana Mortágua (@JoanaMortagua) February 13, 2022

Em declarações à Renascença, Sandra Ribeiro, presidente da CIG, diz que não lhe restava alternativa senão apresentar queixa por a violência doméstica ser um crime público. "Tivémos conhecimento porque vemos televisão como as outras pessoas e nas redes sociais o assunto foi sendo muito marcado,e isso é uma coisa positiva porque vemos que Portugal já não aceita a normalização e banalização da violência doméstica". Em relação à comunicação com a TVI, Sandra Ribeiro diz que os contatos não foram conclusivos, após terem pedido para que não fossem transmitidos este tipo de conteúdos. "Não temos resposta até ao momento", garante.

A mesma responsável diz que a transmissão destas imagens pela TVI, faz daquela estação "conivente com factos que potencialmente podem configurar um crime público".