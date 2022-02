Sexagenário suspeito de tráfico de cocaína em prisão preventiva

"Depois de presente junto das autoridades judiciárias, [o suspeito de 68 anos de idade] viu-lhe ser aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva", lê-se no comunicado de imprensa da PSP do Porto enviado à comunicação social, este domingo.

A PSP anunciou, este domingo, que o sexagenário detido na Póvoa de Varzim (Porto), na sexta-feira, por suspeita do tráfico de mais de três mil doses de cocaína ficou em prisão preventiva. .

O suspeito já tinha sido condenado por duas vezes ao cumprimento de pena de prisão efetiva, uma das quais de quatro anos e três meses e a outra de 10 meses em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

A operação policial foi realizada por agentes da Divisão de Investigação Criminal, com o apoio da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia (Grupo Operacional Cinotécnico), tendo resultado ainda na apreensão de duas balanças de precisão, vários objetos utilizados na venda direta de droga, a quantia de 135 euros, três telemóveis e 18 aves de espécies protegidas, entretanto, entregues ao Parque Biológico de Gaia, para serem libertadas.

A PSP anunciou também, no sábado, que dois homens, de 40 e 56 anos de idade, suspeitos de tráfico de droga no Bairro de Francos, no Porto.

Na operação, que contemplou a realização de uma busca domiciliária junto ao Bairro de Francos, foi apreendida cocaína suficiente para 628 doses individuais e heroína suficiente para 288 doses. A PSP apreendeu também a quantia de 1.853 euros e dois cofres.