Oito feridos leves, um deles uma criança, em despiste de autocarro no Montijo

Oito pessoas, um delas uma criança, sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência do despiste do autocarro dos Transportes Sul do Tejo (TST) em que seguiam, numa rua no Montijo (Setúbal), revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 17h17.

O autocarro da empresa TST "despistou-se e colidiu com uma habitação devoluta, numa rua na zona velha do Montijo", acrescentou o CDOS.

Dos oito feridos leves, sobretudo com traumatismos, seis foram transportados para o hospital do Barreiro e os outros dois para o Hospital Garcia da Orta, em Almada.

A rua onde aconteceu o sinistro é de sentido único, pelo que o trânsito "está cortado", até que o veículo pesado de passageiros possa ser retirado do local, segundo a mesma fonte.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 12 viaturas, dos bombeiros, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Serviço Municipal de Proteção Civil do Montijo.