Mais 16.132 casos de Covid-19 e 38 óbitos nas últimas 24 horas

Portugal regista, neste domingo e segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), 16.132 novos casos de Covid-19 e 38 mortes com a doença. Há mais de um mês que não se registava infeções diárias mais perto da dezena de milhar.

Neste domingo, o maior aumento de casos verificou-se em pessoas entre os 10 e os 19 anos: 2.899 casos nas últimas 24 horas.

Já no que diz respeito aos óbitos, morreu uma pessoa dentro da faixa etária dos 40 aos 49 anos, quatro pessoas no grupo 60-69 anos, sete no dos 70-79 anos e 26 pessoas com 80 ou mais anos.

O número de internamentos voltou a subir (mais 66), mas há menos cinco doentes nos cuidados intensivos.

Olhando para o mapa, é em Lisboa e Vale do Tejo que se verifica um maior aumento do número de novas infeções, logo seguida da região Norte, que regista mais óbitos com o novo coronavírus. A única região que não registou qualquer morte com o SARS-Cov-2 nas últimas 24 horas foi a Madeira.

Segundo o boletim da DGS, foram dadas como recuperadas 31.579 pessoas, tendo o número de casos ativos diminuído em 15.485, para um total de 569.728 pessoas infetadas no país.