Chuva forte põe região Norte em aviso amarelo

Vários distritos do litoral Norte encontram-se sob aviso amarelo por causa da chuva, que pode cair com força durante a tarde deste domingo.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação vai depois estender-se ao resto do país, mas será mais intensa em Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu e Aveiro.

Em declarações à Renascença, o meteorologista Bruno Café explica que, “para a região Sul, a precipitação deverá chegar durante o período da tarde, embora já tenha ocorrido, pontualmente, alguma precipitação, mas mais dispersa. Durante o período da tarde, a chuva será, de um modo geral, fraca e menos frequentes do que nas regiões Norte e Centro".

Uma frente fria que está a passar pelo território nacional também vai provocar queda de neve na Serra da Estrela e da Peneda-Gerês.

“Também associada a esta passagem de superfície central fria, temos queda de neve, a começar durante a tarde pelos pontos mais altos da Serra da Estrela, depois, gradualmente, a quota a descer até aos 1.000/1.200 metros. Está emitido um aviso para a Serra da Estrela, a partir do meio da tarde, que se prolonga até ao início da manhã de segunda-feira. Trata-se de um aviso amarelo de acumulação de neve, portanto, acima de um centímetro”, explica o especialista.

Para Viana do Castelo, Braga e Vila Real, em particular, para a Serra da Peneda-Gerês, há acumulação também prevista acima da quota dos 1.000 a 1.200 metros, durante o período noturno, entre domingo e segunda-feira.