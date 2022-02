Câmara da Batalha disponibiliza apoio aos desalojados devido a explosão

"A preocupação agora prende-se com a total recuperação de uma vítima que devido às queimaduras, se encontra internada no Hospital de Santo André, em Leiria", refere o presidente da câmara da Batalha, Raul Castro, eleito pelo movimento independente Batalha Para Todos, no comunicado.

A autarquia esclarece que, à exceção de uma família que teve de ser alojada numa unidade hoteleira, pela proteção civil municipal da Batalha, todas as restantes foram realojadas em casa de familiares.

"Com a urgência possível e que se impõe, terá de se proceder à avaliação das condições estruturais do prédio e aferir a segurança que o mesmo oferece para as 21 pessoas que ali residiam", defende Raul Castro.

Segundo disse à agência Lusa uma fonte da polícia na noite de sábado, a explosão "ter-se-á devido a uma fuga de gás, sendo que um dos feridos ficou em estado grave".

De acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no local, em São Mamede, Batalha, no distrito de Leira, estiveram nove operacionais, com três viaturas.