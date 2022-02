Suspeito de planear ataque à Faculdade de Ciências levado para o Hospital Prisional de Caxias

O jovem suspeito de planear um ataque à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi levado, ao início da noite desta sexta-feira, do Estabelecimento Prisional de Lisboa para o Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias.

A informação foi avançada inicialmente pelo Correio da Manhã e, entretanto, confirmada à Lusa por fonte do hospital prisional, que indicou que o estudante universitário, de 18 anos, vai passar pelo menos esta noite naquela unidade. O jovem tinha sido levado a meio da tarde para o Estabelecimento Prisional de Lisboa, depois de ter passado grande parte do dia no Campus da Justiça, mas ficou lá por poucas horas.