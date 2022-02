Mais 19.436 casos de Covid-19 em dia com menos internamentos

Em termos de faixas etárias, a que registou maior número de infeções nas últimas 24 horas for a dos 10-19 anos. Já no que toca aos óbitos, a DGS indica um na faixa dos 40 aos 49 anos, seis nos 60-69 anos, 10 no grupo 70-79 e 33 na faixa das pessoas com 80 ou mais anos.

Já quando se olha para o mapa, o Norte continua a destacar-se pelo maior número de novos casos de Covid-19, logo seguido pela região de Lisboa e Vale do Tejo e depois, em distâncias cada vez maiores, o Centro, Algarve, Alentejo, Açores e Madeira.