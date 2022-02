Centenas de populares manifestaram-se contra extração de lítio na zona da Lixa

"Preocupa-nos o comprometimento da qualidade da água, dos cortes dos lençóis freáticos, a escassez de água, a afetação e as consequências económicas que daqui vão advir, uma vez que, para além de se desvalorizarem as terras, a agricultura vai ficar quase impraticável e o turismo também vai perder muito com a existência de uma mina a céu aberto", afirmou Rita pereira, da organização, em declarações à agência Lusa.



Recentemente, a tutela indicou que ia viabilizar a prospeção de lítio em seis zonas do país, com uma redução para metade na área de inicial.

No caso concreto de "Seixoso-Vieiros", que abrange Fafe, Celorico de Basto, Guimarães, Felgueiras e Amarante, a área passa de 243,7 quilómetros quadrados, para 144,2 quilómetros quadrados.

Hoje, no centro da Lixa, os populares exibiram cartazes com frases de oposição à extração do lítio, como "o lítio não é renovável ou sustentável" e "o lítio não mata a sede, mata outras coisas". Também repetiram palavras de ordem, destacando-se a frase: "Lítio não".

Segundo o movimento de cidadãos que organizou a manifestação, estavam presentes pessoas de vários concelhos, como Celorico de Basto, Mondim de Basto, Fafe, Guimarães, Amarante e até da região de Barroso.