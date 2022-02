Saragoça da Matta diz que caso do ataque travado “configura um crime de terrorismo"

“O conceito de terrorismo vigente na nossa lei, e na maior parte das leis mais atuais, não abrange apenas atos com motivações políticas, mas qualquer tipo de motivação”, realça o advogado, acrescentando que podem ser “motivações sociais, motivações económicas ou motivações culturais”.

Saragoça da Matta vai mais longe e explica que também os atos preparatórios são puníveis por lei.

“Para percebermos, no homicídio temos a morte e, isso, é a consumação do crime, mas temos os atos de execução do crime, como por exemplo, o estar a enrolar uma corda ao pescoço da vitima para a enforcar”, alude.

Em certos casos, “quando o bem jurídico é muito importante, que é o caso dos bens jurídicos protegidos pelo crime de terrorismo, o legislador penal antecipa a tutela para um momento anterior à própria tentativa”, explica o advogado, tratando-se, assim, de um “crime na consumação, na tentativa, na execução, e também na prática de atos preparatórios”.

Transpondo para o caso em análise, o penalista refere como “atos preparatórios”, por exemplo, “a aquisição de uma botija de gás para fazer explodir, a aquisição de gasolina, fósforos e isqueiros para poder causar incêndios, ou compra de armas brancas em quantidade”.

“Tudo isso”, assegura, “são atos preparatórios, tecnicamente, mas que servem suficientemente para considerar o crime de terrorismo verificado”, sem que seja necessária a consumação.

Em relação à moldura penal, prevê-se uma pena que pode chegar aos seis anos de prisão, mas tudo depende do tipo de crimes praticados, que podem atingir várias pessoas e bens.