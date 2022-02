R cada vez mais baixo em dia com mais 41 mortos e 24 mil novos casos.

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 41 mortos e 24.271 infetados com Covid-19. O valor do R e a incidência voltaram a descer, segundo os dados avançados no boletim diário da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira.

O documento adianta que o índice de transmissibilidade está agora a 0,88, quer a nível nacional, quer no continente. A incidência também desceu de 6.562,1 casos por 100 mil habitantes, para 6.099, 6 por 100 mil habitantes.

O número de internados baixou para 2.332, menos 34 do que ontem, dos quais 159 em cuidados intensivos (menos nove). Também o número de casos ativos recuou para 600.324 (menos 16.461 do que ontem).

O relatório indica que há 1.228.433 pessoas em isolamento.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 3.049.692 casos da doença, dos quais 20.442 acabaram por morrer e 2.428.926 conseguiram recuperar.