"Premeditação e anúncio nas redes pressupõem frieza e necessidade de reconhecimento"

Vai ser presente, esta sexta-feira, a primeiro interrogatório judicial o jovem de 18 anos suspeito de planear um ataque à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).

O estudante está indiciado pelo crime terrorismo e foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária na sequência de um alerta do FBI.

As autoridades encontraram armas brancas e planos de ação para matar.Ideologias políticas, crenças religiosas ou alguma perturbação de doença mental? É a pergunta para a qual se procura uma resposta, a fim de determinar as motivações do jovem de 18 anos que se preparava para levar a cabo um atentado terrorista contra a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Na perspetiva de Rute Agulhas, especialista em psicologia da Justiça, há um dado que parece não merecer contestação: "o facto de ser um crime premeditado e anunciado nas redes faz pressupor uma frieza emocional e alguma necessidade de reconhecimento".

As razões por detrás dessa necessidade de reconhecimento "são hipóteses". Mas, para esta especialista, não é de excluir que o perfil deste suspeito de 18 anos esteja associado a "uma personalidade mais narcísica" ou a "alguma ideologia política ou algum tipo de crenças religiosas. Também podemos estar perante alguém que tem uma perturbação ao nível da doença mental".