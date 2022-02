Marcelo Rebelo de Sousa desafia Macron a ganhar próximas presidenciais francesas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desafiou, esta sexta-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, a recandidatar-se ao Eliseu, tecendo elogios aos chefe de Estado francês e referindo que os valores essenciais de Portugal vieram da França.

"Meu caro Emmanuel, disseste que ainda há tanto a fazer. Eu estou lá para os próximos quatro anos, cabe-te a ti mostrar que também estarás aqui para os próximos cinco anos. Isso não podemos fazer a partir de Portugal. É difícil votar em França", disse Marcelo Rebelo de Sousa, esta sexta-feira, em declarações recolhidas pelos jornalistas.



O chefe de Estado português esteve no Palácio do Eliseu, esta sexta-feira, num jantar a convite do Presidente Emmanuel Macron para a abertura oficial da Temporada Cruzada entre a França e Portugal.

No brinde de abertura deste jantar, o Presidente português brincou com Emmanuel Macron sobre a sua candidatura que ainda não foi formalmente apresentada para as eleições presidenciais de abril e aproveitou para elogiar o seu homólogo francês.

"A França é um país sábio e brilhante, como o vosso Presidente. Pude hoje constatar isso na cimeira em Brest. Entre tantos chefes de Estado e de Governo, a exceção chama-se Emmanuel Macron", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, que esta manhã participou na Cimeira sobre os Oceanos promovida por Macron, em Brest.

O jantar no Palácio do Eliseu reuniu dezenas de pessoas, entre elas os ministros portugueses Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, e Graça Fonseca, ministra da Cultura, e os ministros franceses Jean-Yves Le Drian, ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Michel Blanquer, ministro da Educação, ou Elisabeth Moreno, ministra da Igualdade.

Também vários artistas portugueses marcaram presença como Joana Vasconcelos, Maria João Pires ou Tony Carreira, mas também figuras de origem portuguesa da cultura francesa como Emmanuel Demarcy-Mota, presidente da Temporada Cruzada França-Portugal, ou o realizador Rúben Alves.

O Presidente português relembrou as grandes correntes do pensamento e da literatura francesas que influenciaram Portugal ao longo dos séculos, frisando que os dois países convergem hoje nos seus valores e na presença na cena internacional.

"Estamos juntos em todo o lado: nas Nações Unidas, na NATO, mas sobretudo na União Europeia. Estamos juntos noutros continentes. Temos as mesmas posições sobre a paz, os direitos do homem, a democracia, o multilateralismo, a reinvenção do humanismo. Tudo que é essencial recebemos em Portugal da França", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa está em Paris até sábado para assinalar o início da Temporada Cruzada entre França e Portugal que vai promover cerca de 400 eventos entre os dois países até outubro.