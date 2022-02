Jornal A Bola terá sido alvo de um ataque informático

O jornal “A Bola” e a Bola TV terão sido foram alvo de um ataque informático na noite desta sexta-feira.

Nesta altura, a publicação procura apurar o que aconteceu.



O site d’ A Bola está em baixo e não há, ainda, indicação de quando a situação poderá estar resolvida.

Nas redes sociais Facebook e Twitter, o jornal publicou uma nota em que afirma: “por volta das 21 horas (…) quando se jogavam os últimos minutos da primeira parte do jogo FC Porto-Sporting, existiu um colapso no sistema que nos impede, neste momento, de continuar a nossa missão de informar, tanto através do site como em A BOLA TV”.

No comunicado, os responsáveis de A Bola acrescentaram estar “a tentar resolver o problema” e pediram desculpa aos leitores.