Governo propõe acordo com trabalhadores para dividir despesas. Como funciona?

Os funcionários da Administração Pública que estiveram em teletrabalho obrigatório de 25 de dezembro a 14 de janeiro vão ver devolvidos os montantes por despesas adicionais.



No entanto, num esclarecimento enviado à Renascença, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) avisa que o cálculo dos montantes pode não ser simples.

Quem garante o pagamento das despesas adicionais de um trabalhador em teletrabalho?

O pagamento das despesas adicionais a que o trabalhador está sujeito, no regime de teletrabalho, é da responsabilidade da entidade empregadora. As despesas adicionais incluem, nomeadamente, o acréscimo de custos com energia e internet.

Segundo a DGAEP, estas despesas poderão ser determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação do acordo.

Para efeitos fiscais, estas despesas são consideradas como custos do empregador e não como rendimento do trabalhador.

Como é que o trabalhador comprova as despesas junto da entidade empregadora?

O trabalhador deve entregar os documentos comprovativos dos consumos referentes ao mês homólogo do último ano anterior, bem como os documentos que comprovem o mês a que diz respeito o acréscimo de custos. O pagamento é devido no final do mês seguinte à comprovação do acréscimo.