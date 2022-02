Covid-19. Corvo continua a ser o único concelho abaixo de nível máximo de incidência

O concelho açoriano do Corvo continua, esta semana, a ser o único em Portugal com registo abaixo do nível máximo de incidência de contágios pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O município mantém uma incidência cumulativa de 638 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e permanece abaixo do patamar de 960 ou mais contágios por 100 mil habitantes em que se encontram os restantes 307 concelhos, de acordo com o boletim desta sexta-feira, emitido pela Direção-Geral da Saúde. Esse é o patamar mais alto dos sete definidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para este indicador.

Os concelhos com incidência mais alta são Ribeira Grande (9.140), Vila Franca do Campo (8.840) Covilhã (8.611), Lagoa (8.563), Aveiro (8.447), Braga (8.108) e Gondomar (8.005), todos eles com valores inferiores aos máximos da sexta-feira passada.