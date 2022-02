Ataque travado é “questão pontual”, portugueses “podem e devem sentir-se seguros”

Cidadao

11 fev, 2022 Lisboa 16:26

Tudo é uma "questão pontual", até que não seja mais possível tapar o Sol com a peneira. Entende-se que o PR não queira ver estabelecer-se o pânico, mas não parece que a desvalorização do que podia ter acontecido, e a habitual invocação de estatísticas de "país mais seguro", contribuam para atenuar o facto de que embora a última vigilância e detenção tenha sido efetuada pela PJ, quem topou o tipo foi o FBI, do outro lado do Oceano. Isto só mostra que a nossa CiberSegurança e não só, está na idade da Pedra. E com tudo o que está a acontecer, não devia estar.