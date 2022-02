Algarve vai ter a primeira central de dessalinização do continente

Já foi lançado o concurso para a criação da primeira central de dessalinização do continente. É um projeto para contornar a situação de seca que afeta o país.

Vai ser instalada no Algarve e segundo o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente o concurso está em marcha.

“Vamos agora pela primeira vez instalar, o concurso já foi lançado, uma grande central de dessalinização. Nunca antes tinha sido feito, está a ser feita, está o concurso lançado”, diz José Pimenta Machado à Renascença.

A obra vai ter um custo estimado de 45 milhões de euros. Será financiada por Bruxelas e prevê-se que esteja em funcionamento daqui a três anos.

Entretanto, o Governo está a preparar uma linha de crédito à tesouraria e apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e pecuário para mitigar o impacto da seca.

Estas medidas de apoio ao setor agrícola serão implementadas "assim que o novo Governo tome posse", adiantou o ministério tutelado por Maria do Céu Antunes.

"O Ministério da Agricultura está a preparar os documentos legislativos necessários para que, assim que o novo Governo tome posse, sejam implementadas as seguintes medidas acordadas com o setor: disponibilização de uma linha de crédito garantida para apoio a encargos de tesouraria e regulamentação do estabelecido na lei n.º 37/2021, de 15 de junho (eletricidade verde), para apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e pecuário", especificou.