Vila Nova de Gaia. Retomadas buscas por jovem ucraniano na praia de Canidelo

Continuam, esta manhã, as buscas pelo jovem de nacionalidade ucraniana, que desapareceu na terça-feira na praia do Canidelo, em Vila Nova de Gaia.

Participação nesta operação uma embarcação da Estação Salva-vidas da Foz do Douro, bem como elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, por terra.

Segundo a nota enviada à redação, durante o dia está previsto juntar-se uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

O jovem integra o elenco do Royal Russian Ballet que iria atuar no Coliseu do Porto. O espetáculo foi, entretanto, adiado.

O alerta foi dado às 16h50 de terça-feira. O comandante Serrano da Paz contou que dois jovens se encontravam a banhos na Praia das Pedras Amarelas quando ficaram em dificuldades.

À chegada do piquete da Polícia Marítima já “um jovem de nacionalidade ucraniana tinha sido resgatado, tinha conseguido sair pelo próprio pé, com ajuda dos surfistas” que estavam na zona. Foi de seguida transportado pelos bombeiros para o hospital.

Uma segunda pessoa, um homem que prestou auxílio ao jovem agora desaparecido, foi resgatado pela lancha de salva-vidas do Douro. Foi transportado posteriormente para a marina do Douro, não tendo sido necessário prestar assistência médica.