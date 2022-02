Universidade de Lisboa. O que sabemos sobre o ataque travado à FCUL

O Público escreve que é um aluno com um perfil discreto, é introvertido, e tímido que seria um consumidor maciço de informação sobre tiroteios como aqueles que acontecem com frequência em estabelecimentos de ensino nos Estados Unidos.

Foi através da cooperação internacional, nomeadamente com o FBI, que foi possível neutralizar o suspeito. O suspeito está detido, e indiciado do crime de terrorismo. Será presente esta sexta-feira a um juíz de instrução.

O FBI sinalizou uma atividade suspeita do estudante na ‘ dark web’.

O alerta chegou às autoridades nacionais através dos canais de cooperação internacional, entre eles o FBI norte-americano , porque o jovem em causa frequentava sites e redes sociais internacionais, onde terá revelado os planos do seu ataque .

O ataque estava previsto para amanhã, sexta-feira , num dos edifícios da Universidade de Lisboa, num contexto muito semelhante ao que ocorre com alguma frequência em escolas norte-americanas.

O jovem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na sexta-feira para ficar a conhecer as medidas de coação.

O arguido foi detido em flagrante delito pela posse das referidas armas e encontra-se igualmente i ndiciado pela prática do crime de terrorismo.

Para além de várias armas proibidas, seriam igualmente apreendidos outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos, vasta documentação, isto, para além um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear" , indica a PJ.

Nela foram apreendidos vastos elementos de prova, que confirmariam as suspeitas iniciais.

Qual a moldura pena?

O crime de terrorismo, segundo o Código de Processo Penal, é punido com pena de prisão de 2 a 10 anos, ou com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo, se for igual ou superior àquela, não podendo a pena aplicada exceder o limite referido.