Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências diz não haver razões para alterar "o normal funcionamento"

"O trabalho desenvolvido pelas autoridades permitiu sempre que a segurança da comunidade da Faculdade estivesse salvaguardada, não havendo indícios que aconselhem a alterar o normal funcionamento da Faculdade”, adianta em comunicado ainda a Direção da Faculdade.



Por isso, os exames que estão agendados para o dia de amanhã, sexta-feira, devem mesmo ocorrer.

No mesmo documento, a Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa revela que após contacto da Polícia Judiciária (PJ) "colaborou estreitamente no contexto da investigação relacionada com a suspeita de atentado dirigido a estudantes universitários da ULisboa e que levou ao desenlace anunciado esta quinta-feira".

A direção da FCUL "congratula-se com o impedimento da referida ação".

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que impediu uma "ação terrorista" contra estudantes da Universidade de Lisboa.

Um suspeito de 18 anos foi detido na posse de várias armas proibidas na sequência de buscas domiciliárias realizadas pela Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), avança a PJ, em comunicado.

"A investigação foi desencadeada por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa", adianta a Judiciária.