Mais 47 mortos no dia em que Portugal ultrapassa os três milhões de casos de Covid-19

Em enfermarias estão internadas 2.198 pacientes, menos 64, e em cuidados intensivos 168 pessoas, mais cinco no espaço de 24 horas.

Nos hospitais portugueses, no conjunto de enfermarias e unidades de cuidados intensivos, há 2.366 pessoas internadas com Covid-19, menos 69 em relação ao boletim de ontem.

Com esta atualização, o país ultrapassa os três milhões de infeções confirmadas desde o início da pandemia, em março de 2020. No total, são agora três milhões e 25 mil casos por Covid-19 em quase dois anos.

Numa análise por regiões, o Norte tem esta quinta-feira mais 18 mortes e 9.120 novos casos e Lisboa e Vale do Tejo nove óbitos e 8.520 novas infeções.

A região Centro contabiliza 15 mortes e 5.516 casos, o Alentejo um óbito e 1.569 infeções e o Algarve uma morte e 1.452 casos.

Nas regiões autónomas, os Açores registam duas mortes e 901 novos casos e a Madeira um óbito e 573 infeções.

O Rt está nos 0,92 no continente e no total nacional, o que significa que cada doente com Covid-19 contamina, em média, menos de uma pessoa.

A taxa de incidência nacional é de 6562,1 casos por 100 mil habitantes. No continente está nos 6610,1 casos.

Evolução da Covid-19 em Portugal