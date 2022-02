Laboratório Germano de Sousa diz que ciberataque não comprometeu dados dos doentes

Segundo o grupo Germano de Sousa, o ciberataque, ocorrido na madrugada de hoje, foi "deliberado e criminoso com o objetivo de causar danos e perturbações à sua atividade e aos seus doentes", mas "não existe qualquer evidência" de que os dados dos seus doentes tenham sido comprometidos.

"A nossa equipa de cibersegurança está em estreita articulação com todas as autoridades competentes, nomeadamente, a Polícia Judiciária, a CNPD [Comissão Nacional de Proteção de Dados] e o Centro Nacional de Cibersegurança", adianta em comunicado o grupo detentor de uma rede de laboratórios de análises clínicas espalhadas pelo país.

O grupo Germano de Sousa, que esta quinta-feira foi alvo de um ataque informático, afirma "não existir qualquer evidência" de que os dados dos doentes tenham sido comprometidos, adiantando que está a colaborar com as autoridades competentes.

Afirma ainda no mesmo comunicado que "monitoriza continuamente a segurança da sua infraestrutura e dos seus sistemas de informação", tendo detetado de imediato o ataque informático.

"Foram tomadas medidas técnicas de contenção de forma a garantir a proteção de todos os sistemas", refere, acrescentando que estão a trabalhar para que a atividade retome a normalidade o mais breve possível.

O ataque informático contra os Laboratórios Germano de Sousa (GS) teve impacto no número diário de novos casos de Covid-19 desta quinta-feira, adianta Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Estima-se que os problemas verificados nos Laboratórios Germano de Sousa resultem numa quebra de casos positivos entre 5% a 10% do total de casos apresentados, assumindo uma positividade semelhante à registada na semana anterior", refere a DGS.

"As notificações em atraso serão integradas no Boletim Diário assim que a situação for ultrapassada", esclarece o gabinete da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Portugal regista esta quinta-feira mais 47 mortes e 27.651 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Com esta atualização, o país ultrapassa os três milhões de infeções confirmadas desde o início da pandemia, em março de 2020. No total, são agora três milhões e 25 mil casos por Covid-19 em quase dois anos.