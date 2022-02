Ciberataque. Laboratórios Germano de Sousa sem atendimento até domingo

Os Laboratórios Germano de Sousa estão sem atendimento até domingo, até 13 de fevereiro, na sequência do ciberataque desta quinta-feira.

Em comunicado enviado aos parceiros, o laboratório de análises clínicas confirma a indisponibilidade de atendimento.

Por ordem da administração, todos os postos de colheita de análises clínicas e testes Covid-19 estarão encerrados até ao próximo domingo, refere a mensagem.

O grupo Germano de Sousa justifica a decisão com razões de segurança informática e com a necessidade de repor o normal funcionamento dos serviços, sem constrangimentos para os utentes.

Na sequência do ataque informático, o laboratório afirma "não existir qualquer evidência" de que os dados dos doentes tenham sido comprometidos, adiantando que está a colaborar com as autoridades competentes.

"A nossa equipa de cibersegurança está em estreita articulação com todas as autoridades competentes, nomeadamente, a Polícia Judiciária, a CNPD [Comissão Nacional de Proteção de Dados] e o Centro Nacional de Cibersegurança", adianta em comunicado o grupo detentor de uma rede de laboratórios de análises clínicas espalhadas pelo país.