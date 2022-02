Chuva regressa, mas não em quantidade suficiente para resolver a seca

Com o país em situação de seca, esperava-se com expectativa que as previsões que apontavam para chuva, no Norte e Centro, se concretizassem. O meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e Atmosfera indica que esta quinta-feira haverá precipitação, mas só no Minho e com pouca frequência.

Em declarações à Renascença, dá conta de “um aumento da nebulosidade durante o dia” com previsão de “chuva no Minho”.

“Essa possibilidade de precipitação fraca deverá estender-se à restante região Norte, mas será mais provável no extremo Norte”, indica.

O meteorologista assinala que “a probabilidade que havia de precipitação para hoje na região Centro diminuiu drasticamente, a ocorrer será muito pontual e sem expressão”.

Até sábado, esta previsão mantém-se. Já no domingo haverá maior probabilidade de precipitação, ainda que insuficiente para ajudar a diminuir os efeitos da seca.

De acordo com Bruno Café, “temos a passagem de uma superfície frontal fria e aí sim com precipitação que deverá abranger praticamente todo o território, sendo mais expressiva no Norte e Centro, mas de qualquer das maneiras é uma precipitação que tem pouco impacto, nulo ou reduzido, sobre a seca em Portugal continental”.

“Precisamos de uma precipitação mais frequente e durante mais tempo para poder diminuir a seca no continente”, assinala o meteorologista.