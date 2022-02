Vodafone só tem de pagar indemnizações se tiver responsabilidade no apagão, diz DECO

A Vodafone só terá de pagar indemnizações aos seus clientes se ficar comprovada a responsabilidade da empresa no apagão registado esta segunda-feira, esclarece a DECO à Renascença.

A jurista da Associação de Defesa do Consumidor, Rita Rodrigues, explica que "não há fundamentação para a obrigatoriedade ou não de qualquer tipo de compensação".

"É preciso perceber a origem do problema para poder aferir algum tipo de responsabilidade por parte do operador", aponta.

No entanto, a representante da DECO refere que "se existir responsabilidade, têm de ser invocados os danos dos consumidores". Ou seja, a associação aconselha os clientes da operadora a registar as dificuldades concretas que estejam a ter relativamente ao serviço, para, desde logo, "dar a conhecer à Vodafone os problemas e provar as dificuldades dos consumidores".

Rita Rodrigues admite que a Vodafone, mesmo que não tenha responsabilidades, poderá tentar "compensar o consumidor", através de alargamento de pacotes ou ofertas dos mesmos.

A jurista da DECO quer que este caso também leve a que se "projete o futuro" para "atualizar e melhorar" a Lei das Comunicações.

"Já que aconteceu e é o tema do momento, devemos aproveitar para incorporar na lei regras que procurem responder a este tipo de situações que devem continuar a acontecer no mundo digital", defende.