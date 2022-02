A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscar na Câmara Municipal de Santo Tirso desde as 8h00, disse à agência Lusa fonte da autarquia, que afirmou desconhecer o motivo da comparência dos agentes da polícia de investigação.

A mesma fonte revelou, no entanto, serem sete os agentes da PJ envolvidos nas buscas que ainda decorrem na câmara do distrito do Porto.

Contactada pela Lusa, a PJ não prestou qualquer esclarecimento.