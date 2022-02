Lisboa. Normalizada Linha Vermelha do Metro

A circulação na Linha Vermelha do metro do Lisboa ficou normalizada às 23h03 de terça-feira, após estar interrompida quase uma hora, entre as estações de São Sebastião e Aeroporto, devido "a causa alheia", indicou a empresa no Twitter.

De acordo com uma pequena nota publicada naquela rede social, às 22h17, o Metropolitano de Lisboa dizia esperar "retomar a circulação o mais breve possível", sem adiantar mais detalhes.

No Twitter, a empresa deu conta ainda de uma interrupção de cerca de quatro minutos, entre as 22h00 e as 22h04, devido a avaria de um comboio.

A Linha Vermelha liga a estação de São Sebastião à do Aeroporto.