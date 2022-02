“Gota a gota, não seque esta ideia”. Alijó lança campanha de utilização racional de água

A autarquia de Alijó vai lançar a campanha “Gota a gota, não seque esta ideia” para desafiar a população a ganhar e consolidar hábitos diários de utilização racional de água.

A medida visa garantir o nível do abastecimento de água em quantidade e em qualidade nos próximos meses, numa altura em que a ausência de precipitação começa a dar sinais de ameaça de seca.

Segundo o presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, “é fundamental começarmos a poupar já hoje a água de amanhã”, alertando para a necessidade de todos terem a “consciência de que a água não é um bem ilimitado e que deve ser utilizada de forma moderada e consciente”.

A campanha “Gota a gota, não seque esta ideia” foi lançada pelo município inicialmente em 2018 e é agora recuperada para relembrar e motivar a população de quais os comportamentos responsáveis que podem e devem ser adotados durante todo o ano.

De acordo com a autarquia, o nível de armazenamento da Barragem de Vila Chã, que abastece grande parte do concelho de Alijó, encontrava-se, em janeiro, a 58% da sua capacidade.

“É um número bastante abaixo da média para esta época do ano. Ainda que não seja crítico, é fundamental iniciar já esta campanha de sensibilização para a utilização racional de água, de modo a garantir o abastecimento nos meses mais quentes”, considera o autarca.

No âmbito desta campanha que visa uma melhor gestão do recurso hídrico, o município vai divulgar vários conselhos práticos que irá fazer chegar à população através da fatura da água, das redes sociais e em locais públicos, com o objetivo de sensibilizar para o valor da água e para a importância de abandonar hábitos de desperdício.