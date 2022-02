Covid-19. Costa ainda vai decidir se haverá nova reunião no Infarmed

Ainda nada está decidido, garante António Costa. O primeiro-ministro vai falar com o Presidente da República nesta quarta-feira para saber se há vantagem em marcar uma nova reunião no Infarmed, de forma a avaliar o levantamento de restrições no âmbito da pandemia de Covid-19.

“Ainda esta semana ou na próxima, o Governo vai receber o parecer dos diferentes especialistas que têm apoiado o executivo e que estão a ponderar quais as alterações que devem ser introduzidas”, adianta António Costa aos jornalistas, em São Bento.

No regresso ao trabalho depois de estar infetado com o novo coronavírus, o primeiro-ministro deixou claro que ninguém deve desvalorizar a doença.

“Por experiência própria. Porque, mesmo quando os sintomas não são graves – eu nunca tive febre – o nível de cansaço é extremamente elevado e eu hoje ainda não me sinto totalmente recuperado para ir correr oito quilómetros”, avisou.

António Costa testou positivo à Covid-19 dois dias depois das eleições legislativas e cumpriu um período de isolamento de sete dias.