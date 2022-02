Bailarino do Royal Russian Ballet desaparecido no mar em Vila Nova de Gaia

Foram retomadas por volta das 8h da manhã desta quarta-feira as buscas para encontrar o jovem que desapareceu na tarde de terça-feira, “depois de ter entrado em dificuldades na água" na praia das Pedras Amarelas em Canidelo, Vila Nova de Gaia.

O jovem desaparecido tem nacionalidade ucraniana e pertence à companhia Royal Russian Ballet, que leva esta noite ao palco do Coliseu do Porto o espetáculo “Lagos dos Cisnes”.

O alerta foi dado às 16h50 de terça-feira. À Renascença, o comandante Serrano da Paz, que coordena as operações no local, conta que dois jovens se encontravam a banhos na Praia das Pedras Amarelas quando ficaram em dificuldades.

À chegada do piquete da Polícia Marítima já “um jovem de nacionalidade ucraniana tinha sido resgatado, tinha conseguido sair pelo próprio pé, com ajuda dos surfistas” que estavam na zona. Foi de seguida transportado pelos bombeiros para o hospital.

Uma segunda pessoa, um homem que prestou auxílio ao jovem agora desaparecido, foi resgatado pela lancha de salva-vidas do Douro. Foi transportado posteriormente para a marina do Douro, não tendo sido necessário prestar assistência médica.

As buscas prosseguiram até ao pôr-do-sol, por volta das 18h30, e foram retomadas esta manhã com reforço de meios: duas lanchas na água da Estação Salva-vidas do Douro e dos Sapadores de Gaia e apoio de um helicóptero da Força Aérea. O perímetro das buscas já foi alargado para as praias contíguas.

Por terra, auxiliam nas buscas homens do Sapadores de Gaia, mergulhadores e duas equipas dos Bombeiros Voluntários de Valadares e Coimbrões.

Nas próximas horas os operacionais esperam o período de maré vaza para efectuar buscas na zona rochosa da praia, ainda inacessível por causa do nível do mar.

Um psicólogo da Polícia Marítima já prestou, no local, apoio aos familiares e amigos da vítima.

A companhia de bailado actuaria esta noite no Porto e também no próximo dia 21 no Coliseu de Lisboa. Fonte do Coliseu do Porto confirma a informação à Renascença, indicando que estão a aguardar indicações da Euroconcert, o promotor do espetáculo para saber se hoje se realiza ou não o espetáculo que tem lotação esgotada.

Nesta zona de praias de Vila Nova de Gaia não é inédito registarem-se desaparecimentos de banhistas em períodos de maior agitação marítima.

[actualizado às 13h40, com informações da Polícia Marítima]