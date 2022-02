Bailarino do Royal Russian Ballet desaparecido no mar em Vila Nova de Gaia

A Autoridade Marítima Nacional confirma que foram retomadas esta manhã as buscas por um jovem, de nacionalidade ucraniana, que desapareceu na terça-feira, “depois de ter entrado em dificuldades na água, na praia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia”.



O jovem desaparecido pertence à companhia Royal Russian Ballet que leva esta noite ao palco do Coliseu do Porto o espetáculo “Lagos dos Cisnes” e que no próximo dia 21 atua no Coliseu de Lisboa

Fonte do Coliseu do Porto confirma a informação à Renascença, indicando que estão a aguardar indicações da Euroconcert, o promotor do espetáculo para saber se hoje se realiza ou não o espetáculo que tem lotação esgotada.

Nas operações de busca que decorrem na praia de Canidelo, estão envolvidos diversos meios. Além de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, estão também de acordo com Autoridade Marítima Nacional, empenhadas uma embarcação da Estação Salva-vidas da Foz do Douro e uma embarcação dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, por via marítima

A operação coordenada pelo oficial adjunto do Capitão do Porto do Douro conta também com elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, em terra. Durante o dia está previsto juntarem-se às operações de busca elementos dos Bombeiros Voluntários de Valadares.

O alerta foi dado pouco antes das cinco da tarde de terça-feira. Foram já disponibilizados meios do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.

A Autoridade Marítima indica que “segundo foi possível apurar, a vítima encontrava-se a banhos na praia do Canidelo quando deixou de ser avistada, tendo acabado por desaparecer”.