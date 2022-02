Vodafone. É "prematuro" associar ataque a recentes crimes informáticos

Carlos Cabreiras avança ainda que não houve um pedido de resgate na sequência do ataque cibernético à operadora de telecomunicações Vodafone ocorrido na segunda-feira.

“Nesta situação em concreto, não houve pedido de resgate”, começa por dizer o diretor, acrescentando que esta realidade é global e não é exclusiva a Portugal. “Estes ciberataques acontecem com alguma regularidade por todo o mundo. Um dos grandes objetivos da investigação é perceber a motivação subjacente ao ataque e apurar se, de facto, alguma informação confidencial ou dados pessoais possam ter sido tirados e expostos ao exterior das instituições”.

O diretor da unidade de combate ao cibercrime da PJ avança que a investigação decorre com apoio internacional, envolvendo a Europol e a Interpol, por exemplo, mas também nacional, envolvendo o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e os serviços de informações do Estado, sublinhando que é cedo para esclarecer as motivações e autores por trás do ataque.

“A PJ está em estreita colaboração também com parceiros internacionais no sentido de obter informação que ajudem a suportar os indícios que tivermos sobre a autoria do ciberataque”, esclarece.