Vinte anos de Alqueva em números. Mata a sede, produz energia e vai regar 130 mil hectares

Assinalam-se, na terça-feira, 20 anos do fecho das comportas da barragem do Alqueva. Aconteceu a 8 de fevereiro de 2002, dando início ao enchimento da albufeira que atingiu, pela primeira vez, a sua cota máxima a 12 de janeiro de 2010.

Alqueva já efetuou por três vezes descargas controladas e, nestas duas décadas, atingiu por quatro vezes, o pleno armazenamento de 4.150 milhões de metros cúbicos de água, à cota 152 metros.

Localizada no âmago do Alentejo, no rio Guadiana, neste momento, a albufeira armazena, nesta data, 3.284 milhões de metros cúbicos de água e está à cota 148.36 metros, com 79% da capacidade máxima, segundo dados da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva.

O maior lago artificial da Europa ocupa uma superfície de 250 quilómetros quadrados e mais de 1.100 quilómetros de margens.

Instrumento “incontornável na promoção do desenvolvimento de toda a região e do país”, esta “reserva estratégica de água” do sul de Portugal “tem vindo a dar provas da sua grande capacidade de regularização do rio Guadiana”, permitindo “ultrapassar os longos períodos de seca que têm assolado a região”, cumprindo “a sua primeira e principal missão”, refere a EDIA, numa nota que assinala este aniversário.