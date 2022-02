Ricardo Salgado alega não estar "em condições de prestar declarações" em tribunal

O ex-presidente do Grupo Espírito Santo, de 77 anos, disse esta terça-feira em tribunal não estar "em condições de prestar declarações", visto que lhe foi "atribuída uma doença de Alzheimer" . Ricardo Salgado responde assim quando questionado se pretende ajudar o tribunal a tomar conhecimento dos factos.

As alegações finais do julgamento no processo extraído da Operação Marquês decorrem no Campus de Justiça. Até hoje, o antigo banqueiro nunca tinha estado presente nas oito sessões, face à permissão da lei em relação ao contexto da pandemia.



O Ministério Público (MP) pediu uma pena de prisão de prisão não inferior a 10 anos para Salgado.

O procurador Vítor Pinto considerou que o ex-banqueiro tinha uma "especial obrigação" de não cometer os três crimes de abuso de confiança de que foi acusado, realçando ainda a "motivação manifestamente egoísta, dada a sua situação económica", a "persistência criminosa" e a "ausência de arrependimento" do arguido.

"Entendemos que a pena concreta a aplicar a cada um dos crimes não deve ser inferior a seis anos de prisão. Tendo em conta as regras do cúmulo jurídico, a pena aplicável não deve ser inferior a 10 anos de prisão", afirmou.

O MP apresenta factos e avança com a prova de uma transferência de quatro milhões, mas a defesa alega ser um empréstimo. A acusação refuta e diz existirem emails recolhidos nas buscas efetuadas que provam o contrário.

“A Operação Marquês é um autêntico fiasco do Ministério Público ”, acusa Francisco Proença de Carvalho, advogado do ex-banqueiro.



Sem marcar presença nas sessões deste julgamento, Ricardo Salgado viu ainda os seus advogados apresentarem em outubro um atestado médico de que sofre de doença de Alzheimer, visando assim a suspensão do julgamento, mas essa pretensão foi recusada pelo tribunal.

À saída da sessão de 6 de janeiro, o advogado do ex-banqueiro, Francisco Proença de Carvalho, explicou aos jornalistas que Ricardo Salgado “cumprirá sempre aquilo que a lei disser e o que o tribunal disser”, mas sublinhou a proteção do arguido face ao seu atual estado de saúde.

Durante a última sessão do julgamento, o Ministério Público comunicou algumas alterações não substanciais da pronúncia, como a correção de determinadas datas e certos valores em alguns artigos, com o tribunal a conceder 10 dias aos advogados de defesa de Ricardo Salgado para se pronunciarem sobre essa matéria.

Ricardo Salgado responde neste julgamento por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.