Mais 44 mortes e 30.757 novos infetados com Covid-19

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 44 mortos e 30.757 novos infetados com a Covid-19, de acordo com os dados do boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

O relatório desta terça-feira mostra, também, uma descida nos internamentos.

Estão internadas 2.419 pessoas, menos 141 do que na segunda-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão menos sete, num total de 171, sendo que nem todos os internamentos se devem à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos voltou hoje a diminuir, havendo agora 599.997, menos 8.150 do que na segunda-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 38.863 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.343.448.