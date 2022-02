Duas décadas de Alqueva. "Barragem tem água para três anos de seca"

Mesmo que não chovesse nos próximos tempos, com 79% da capacidade, Alqueva consegue garantir água para três anos de seca, assegura em entrevista Renascença, o presidente da EDIA - Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, José Pedro Salema.

Foi para fazer face a estas situações de dificuldade que se contruiu Alqueva, com diferentes valências. Em duas décadas, o empreendimento de fins múltiplos reforçou o abastecimento público a mais de 200 mil habitantes dos distritos de Beja e Évora; vai passar a regar, já na primavera, mais 10 mil hectares além dos 120 mil inicialmente previstos e, na valência energética, as duas centrais hidroelétricas contribuem, atualmente, com cerca de 4% de toda a anergia hídrica em Portugal.

Um sucesso evidente, em particular, na vertente agrícola, com uma adesão surpreendente por parte dos agricultores e de investidores internacionais às novas culturas e técnicas de regadio, com destaque para o olival, o amendoal e a vinha.

Foi a 8 de fevereiro de 2002 que fecharam as comportas da grande barragem do Sul, dando início ao enchimento da albufeira que atingiu, pela primeira vez, a sua cota máxima - 152 metros - a 12 de janeiro de 2010. Alqueva já efetuou por três vezes descargas controladas e, nestas duas décadas, atingiu por quatro vezes o pleno armazenamento de 4.150 milhões de metros cúbicos de água.

Passam 20 anos sobre o encerramento das comportas da barragem de Alqueva, dando início ao seu enchimento. É, certamente, uma data para assinalar?

Claro que sim. De facto, é uma efeméride que é muito relevante, porque marca duas décadas de vida de uma infraestrutura que veio mudar por completo o panorama da região, principalmente no Baixo Alentejo, mas também, aqui, no Alentejo Central, com a chegada da água, que veio trazer inúmeras oportunidades.

Oportunidades em diferentes áreas?

Sim, desde logo, e em primeiro lugar, o regadio, a produção agrícola, com a assistência da água que Alqueva garante. Foi o mudar também o panorama do abastecimento público às populações. Todos nos lembramos, no passado, de ver aquelas situações de abastecimento com autotanques, em tantas vilas e aldeias no Alentejo e hoje essa situação, praticamente, desapareceu. A maior parte dos sistemas estão ligados à garantia da grande mãe da água de Alqueva. Portanto, quando existe alguma carência, é solicitado o reforço, e o abastecimento público é assegurado.

Veio também trazer mudanças na produção de eletricidade. Alqueva é uma gigantesca bateria que pode regularizar e absorver excessos de produção renovável e produzir energia quando é mais necessário em momentos de ponta de consumo.

Veio mudar também o turismo. Com certeza que a presença de um grande lago no interior, veio tornar mais atrativa a visitação, o usufruto do lago, as praias fluviais que se multiplicam, as unidades turísticas, hoje já existem algumas centenas de novas de novas unidades na região, e tudo graças, também, aos planos de água que foram criados com o projeto Alqueva. É um projeto estruturante, aqui no sul do país, e acho que podemos dizer, sem nenhuma falsa modéstia, que é um enorme sucesso.