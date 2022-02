Dia de Portugal comemorado em Braga e no Reino Unido

As comemorações do Dia de Portugal decorrem em Braga e também junto das comunidades portuguesas no Reino Unido, segundo um despacho do Presidente da República, que designa o constitucionalista Jorge Miranda presidente da comissão organizadora.

O despacho publicado em Diário da República estabelece que, "para a organização das comemorações é constituída uma Comissão presidida por Professor Doutor Jorge Miranda, professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa".

A comissão integra ainda o almirante António da Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Fernando Frutuoso de Melo, chefe da Casa Civil do Presidente da República, o Vice-Almirante Luís de Sousa Pereira, chefe da Casa Militar do Presidente da República, Rita Magalhães Collaço, secretária do Conselho de Estado, o Tenente-General João Vaz Antunes, secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional, Ana Cristina Baptista, secretária-Geral da Presidência da República, e a embaixadora Clara Nunes dos Santos, Chefe do Protocolo do Estado.

O despacho do Presidente da República, datado de 31 de janeiro e hoje publicado, designa "a cidade de Braga como sede das comemorações, em 2022, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, bem como junto das comunidades portuguesas no Reino Unido, e estabelece a constituição da Comissão Organizadora", sem adiantar mais pormenores sobre as celebrações.

Em 2021, o Presidente da República nomeou a médica Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para presidir às comissão organizadora das comemorações do 10 de Junho, uma forma de, em "tempo de pandemia", "também homenagear os profissionais de saúde".

Em 2020, face à evolução da pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou as comemorações do 10 de Junho que estavam previstas para a Madeira e para a África do Sul e optou por assinalar a data com uma "cerimónia simbólica" no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, apenas com os dois oradores e seis convidados.

Em 2021, as celebrações do Dia de Portugal decorreram na Região Autónoma da Madeira, com um programa intenso, durante três dias, que terminou com a cerimónia militar comemorativa do 10 de Junho na cidade do Funchal.