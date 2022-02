Sintra. Ferido grave em obra depois de atingido por "molho de ferro"

Um homem ficou esta segunda-feira em estado grave, em paragem cardiorrespiratória, depois de ter sido atingido por "um molho de ferro" com 600 a mil quilos numa obra no concelho de Sintra, disse o comandante dos bombeiros de Colares.

Segundo o comandante Pedro Louro, "o molho de ferro" estava a ser manobrado com uma máquina no estaleiro de uma obra em Fontanelas, no distrito de Lisboa, quando o homem, de 38 anos, trabalhador da construção civil, foi atingido.

O homem ficou em paragem cardiorrespiratória e por volta das 16h00 os bombeiros esperavam a chegada ao local de "apoio diferenciado" de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), segundo disse à Lusa o comandante Pedro Louro.

O alerta chegou aos bombeiros perto das 15h30 e foram enviados para o local três veículos e nove operacionais dos bombeiros de Colares e três elementos da GNR de Colares.