Seca leva agricultores do Oeste "a pensar em desistir"

Os agricultores do centro do país estão a ser obrigados a regar as culturas devido à falta de chuva. Na região Oeste, que fornece mais de metade do que vai para o mercado nacional em termos de produtos hortícolas, muitos agricultores tiveram de ativar, antes do tempo, as estruturas de rega.

Em declarações à Renascença, Sérgio Ferreira, da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste, revelou que “estamos a utilizar água, recursos, que só utilizaríamos de abril ou maio em diante”. O que “permite estarmos a minimizar o impacto, apesar de estarmos a explorar o subsolo”, pois “grande parte das águas utilizadas na nossa região provem de captações subterrâneas.”

Quanto às culturas de sequeiro, “como estão preparadas para trabalhar de inverno”, os agricultores “não tinham estruturas de rega preparadas”, por isso, elas estão, nalguns casos, “a ficar extremamente afetadas”, correndo-se o risco “de se perder totalmente a cultura ou ter um impacto na qualidade do produto final.”

A situação é grave e, no Oeste, está a pôr em causa a sobrevivência dos agricultores.

Segundo Sérgio Ferreira, “alguns já estavam com muita dificuldade porque não conseguiram ganhar dinheiro na maioria das culturas de 2020 e 2021”, já que “o preço foi sempre baixo”. Por isso, “começam a ponderar” desistir da atividade “pois fazem as contas e não estão a ganhar dinheiro, estão a perder”.