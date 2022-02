Seca. Governo e autarquias discutem medidas na terça-feira

Governo e autarquias reúnem-se na terça-feira para discutir medidas de combate à seca que atravessa o país.

“Esta agendada para amanhã, com o grupo de trabalho que acompanha o tema, uma reunião com o Ministério do Ambiente”, anuncia a presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP).

À Renascença, Luísa Salgueiro admite que o assunto está a preocupar todos os presidentes de Câmara.

“Na última reunião do conselho diretivo foi um dos temas tratados: a necessidade que temos de acompanhar as medidas nacionais – o que aliás já está a acontecer, porque os municípios mais uma vez são decisivos para que o país consiga alterar o cenário atual e ter medidas que o alterem também no futuro”, defende.

Luísa Salgueiro diz ter recebido sinais de preocupação por parte dos autarcas, que esperam maior articulação com o executivo. “Há uma preocupação transversal, não há nenhuma região que tenha em particular trazido mais acuidade no tema”, avança.