"Não há descontos". Marcelo usa seleção de futsal para mandar recado ao Governo

Marcelo Rebelo de Sousa disse que o futsal pode ser "inspirador para todo o país" e utilizou o título europeu da seleção nacional para mandar um recado ao Governo.

O Presidente da República recebeu os bicampeões europeus, um dia depois da conquista, no Palácio de Belém, onde realçou o exemplo e "estímulo" que dão às outras seleções, a todo o desporto nacional e ao país.

Numa fase em que Portugal recebe os fundos europeus para combate à crise pós-pandemia, Marcelo salientou ser "fundamental que sejam bem utilizados".

"A tempo, com rigor, transparência, profissionalismo, eficiência, eficácia. Também aqui nós não temos para além do apito final, não temos mais fundos. Ou ganhamos ou perdemos, como aconteceu na final [de futsal]. Temos de aproveitar até ao limite todos os fundos. Aqui não há descontos: o que não for aproveitado dentro do prazo já não é aproveitável", assinalou.