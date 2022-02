Lisboa volta a comemorar os Santos Populares “a 100%”

As Festas Populares de Lisboa estão de volta este ano. A confirmação é do vereador Diogo Moura, da Câmara da capital. As festas regressam "com marchas, arraiais e casamentos".

“Dois anos depois da paragem imposta pela pandemia, as festas da cidade de Lisboa estão de volta, para alegrar o mês de junho”, anuncia, adiantando que “a Altice Arena já está reservada para as exibições das marchas populares”.

“As festas populares são a alma da cidade. É nosso desejo e vontade que se realizem a 100 por cento", escreve ainda Diogo Moura, vereador da Cultura.