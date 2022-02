Escolas recebem canetas de adrenalina e formação sobre alergias alimentares

Professores e pessoal não docente vão ter, no início do próximo ano letivo, formação sobre alergias alimentares para atuar perante uma situação de reação anafilática e as escolas terão "stocks" de autoinjetores de adrenalina, anunciou o Governo.

As medidas foram anunciadas esta segunda-feira pelo Ministério da Educação (ME) com base no regulamento "Alergia Alimentar na Escola", agora publicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O plano prevê que, no início do próximo ano letivo, seja dada formação a todos os funcionários das escolas onde existem alunos diagnosticados com alergias alimentares mas também a todos os que trabalham em estabelecimentos de ensino com mais de mil estudantes, mesmo que não haja casos identificados.

A formação sobre alergias alimentares tem como objetivo "saber prevenir, reconhecer e atuar perante uma situação de reação anafilática", refere o gabinete do ME.

O regulamento da DGS prevê ainda que as escolas passem a dispor de stocks de autoinjetores de adrenalina (as chamadas "canetas de adrenalina").

Mais uma vez, os estabelecimentos de ensino abrangidos por esta medida são aqueles onde há alunos com alergia e risco de anafilaxia identificado e aqueles com mais de mil estudantes.

"As alergias alimentares atingem cerca de 5% de crianças e jovens em idade escolar, com um conjunto de sintomas, em caso de contacto ou ingestão inadvertida do alergénio, de gravidade crescente. Sendo a escola um local onde estas crianças e jovens passam grande parte do seu dia, é essencial que se aplique um conjunto de procedimentos e normas de forma a assegurar a prevenção ou a resposta em caso de episódios de alergia alimentar", explica o Ministério.